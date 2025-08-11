Sesko: “Ibrahimovic è il mio idolo, sogno di incontrarlo. Ho imparato molto da lui”

11/08/2025 | 17:45:52

Benjamin Sesko ha rilasciato delle nuove dichiarazioni ai canali ufficiali del Manchester United, parlando anche di Ibrahimovic: “Fin da quando ero piccolo l’ho sempre guardato, ogni singolo video che riuscivo a trovare su YouTube, perché è semplicemente incredibile. Non abbiamo lo stesso carattere, ma mi piaceva vedere il modo in cui giocava e come si divertiva col pallone. Se ti diverti a giocare, allora tutto funziona. Il mio sogno è incontrarlo un giorno, sarebbe fantastico. È il mio idolo. Ho cercato di imparare alcune cose da lui”.

FOTO: X United