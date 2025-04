Serie C, vincono Padova e L.R Vicenza: si deciderà tutto all’ultima. Il Trento cade a Novara

Sono appena terminate le sfide della Serie C, in campo il girone A. Il Padova vince contro l’Union Clodiense: 2-1. Risponde L.R Vicenza con la vittoria casalinga per 1-0 contro il Triestina. E, dunque, si deciderà tutto all’ultima giornata con il Padova al primo posto a quota 85, mentre la L.R Vicenza insegue a 83 punti. Di seguito i risultati:

Albinoleffe – Alcione Milano 1-0

Atalanta U23 – Arzignano 1-3

Caldiero Terme – Lecco 1-0

FeralpiSalò – Pro Vercelli 2-0

Giana Erminio – Virtus Verona 1-1

L.R Vicenza – Triestina 1-0

Novara – Trento 3-0

Padova – Union Clodiense 2-1

Pro Patria – Lumezzane 4-1

Renate – Pergolettese 2-1

Foto: Serie C Logo