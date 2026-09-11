Serie C: vincono Bari, Salernitana, Casarano e Cerignola
11/09/2026 | 23:05:49
Terminate le partite delle 21 in Serie C.
Di seguito i risultati finali e marcatori
Audace Cerignola-Giugliano 4-0
4′ Boccadamo, 15′ Perlingieri, 77′ Kurti, 83′ Meli (Cerignola)
Casarano-Barletta 3-1
38′ Chiricò (C), 63′ Coccia (B), 68′ Chiricò, 80′ Chiricò (C)
Salernitana-Potenza 4-2
6′ Celiento, 8′ La Gumina (S), 12′ De Marco (P), 45′ La Gumina (S), 52′ Selleri (P), 61′ La Gumina (S)
Team Altamura-Bari 0-3
14′ Maggiore, 16′ Darboe, 78′ Butic (Bari)
Foto: Logo Serie C