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Serie C, ufficializzati i gironi del campionato 2026-27

29/07/2026 | 13:17:20

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Il Consiglio Direttivo di Lega nella riunione tenutasi in data 29.07.2026, ha deliberato la composizione dei gironi del Campionato Serie C Sky Wifi per la Stagione Sportiva 2026-2027.

Questa la composizione del girone A di serie C:

AlbinoLeffe, Alcione Milano, Arzignano Valchiampo, Carpi, Cittadella, Desenzano, Dolomiti Bellunesi, Folgore Caratese, Giana Erminio, Juventus Next Gen, Lecco, Lumezzane, Novara, Ospitaletto, Pergolettese, Pro Vercelli, Renate, Trento, Treviso, Union Brescia

Questa la composizione del girone B di serie C:

Atalanta U23, Campobasso, Forlì, Grosseto, Gubbio, Guidonia Montecelio, Latina, Livorno, Ostiamare, Perugia, Pescara, Pianese, Pineto, Ravenna, Reggiana, Sambenedettese, Spezia, Torres, Vado, Vis Pesaro

Questa, infine, la composizione del girone C:

Altamura, Audace Cerignola, Bari, Barletta, Casarano, Casertana, Catania, Cavese, Cosenza, Crotone, Foggia, Giugliano, Inter U23, Monopoli, Picerno, Potenza, Salernitana, Savoia, Scafatese, Sorrento.
Foto: Instagram Serie C