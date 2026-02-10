Serie C, manita del Benevento e primo posto blindato. Il Sorrento batte il Giugliano
10/02/2026 | 21:24:20
Concluse le gare delle 18 in Serie C, girone C. Il Benevento sempre più capolista, grazie al successo per 5-0 a Trapani. Il Sorrento vince il derby con il Giugliano. Ok Cavese e Altamura.
Questi i risultati:
Cavese-Monopoli 1-0
24′ Fusco –
Sorrento-Giugliano 1-0
31′ Crecco
Team Altamura-Latina 1-0
61′ autogol Pace
Trapani-Benevento 0-5
17′ e rig. 66′ Tumminello, 20′ Manconi, 72′ e 90’+2 Mignani –
Foto: logo Serie C