Serie C, manita del Benevento e primo posto blindato. Il Sorrento batte il Giugliano

10/02/2026 | 21:24:20

Concluse le gare delle 18 in Serie C, girone C. Il Benevento sempre più capolista, grazie al successo per 5-0 a Trapani. Il Sorrento vince il derby con il Giugliano. Ok Cavese e Altamura.
Questi i risultati:

Cavese-Monopoli 1-0
24′ Fusco –

Sorrento-Giugliano 1-0
31′ Crecco

Team Altamura-Latina 1-0
61′ autogol Pace

Trapani-Benevento 0-5
17′ e rig. 66′ Tumminello, 20′ Manconi, 72′ e 90’+2 Mignani –
Foto: logo Serie C