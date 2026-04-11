Serie C, la Triestina batte la Giana Erminio. La Pergolettese pareggia nel recupero con la Virtus Verona
11/04/2026 | 16:30:24
Terminate le partite delle 14:30 in Serie C.
Di seguito i risultati finali e marcatori
Lumezzane-Union Brescia 1-0
68′ Iori (Lumezzane)
Pergolettese-Virtus Verona 1-2
18′ Amadio, 21′ Fabbro (Virtus Verona), 90+3′ Corti, 90+7′ Padalino (Pergolettese)
Triestina-Giana Erminio 2-0
38′ Begheldo, 68′ Faggioli (Triestina)
Campobasso-Bra 0-0
Gubbio-Pianese 1-1
18′ Gorelli (Pianese), 67′ Bruscagin (Gubbio)
Pineto-Torres 0-0
Foto: Instagram Serie C