Serie C, il Brescia cade con la Pergolettese, ok Ternana e Cittadella
16/02/2026 | 22:50:58
Sono terminati i posticipi della 27^ giornata di Serie C. Il Brescia cade con la Pergolettese, ok Ternana e Cittadella.
GIRONE A
Cittadella-Renate 2-1
43′ e 62′ Rabbi (C), 45’+3 De Zen (R)
Ospitaletto-Inter U23 2-2
13′ La Gumina (I), 29′ Messaggi (O), 54′ Kamate (I), 85′ Torri (O)
Pergolettese-Union Brescia 2-1
17′ Crespi (UB), 20′ e 45’+4 Joauhari (P)
GIRONE B
Pineto-Ternana 0-3
23′ Dubickas, 29′ Martella, 65′ Pettinari
Vis Pesaro-Campobasso 1-2
8′ Machin (VP), 48′ Salines (C), 89′ Gargiulo (C)
