Serie C, il Bari ribalta la Turris (da 1-2 a 4-2). Tris del Palermo, stop casalingo del Monopoli. Tutti i risultati

Si sono concluse anche le gare delle 17.30 valide per la 8a giornata di Serie C 2021-22. Tris del Palermo in casa contro il Foggia, rimonta il Bari contro la Turris (da 1-2 a 4-2) al San Nicola e si porta sempre più in vetta a +6 sul Catanzaro, oggi vincente sulla Paganese. Seguono a sette lunghezze Turris, Palermo, Taranto, Monopoli e Francavilla. Ecco tutti i risultati:

GIRONE B

Imolese-Carrarese 2-4

Viterbese-Grosseto 0-1

GIRONE C

Bari-Turris 4-2

Catania-Juve Stabia 3-2

Latina-Az Picerno 3-0

Monopoli-Campobasso 1-2

Paganese-Catanzaro 0-2

Palermo-Foggia 3-0

Potenza-Fidelis Andria 2-0

Taranto-Vibonese 0-0

Foto: Twitter Lega Pro