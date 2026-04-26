Serie C, girone B. I verdetti finali: Arezzo in B, Ascoli ai playoff. Pontedera in D
26/04/2026 | 17:04:09
Si è chiusa la 38^ giornata del Girone B di Serie C, con i verdetti finali emessi dal campo.
PROMOSSA IN SERIE B: Arezzo
PLAYOFF: Ascoli, Ravenna, Campobasso, Juventus Next Gen, Pianese, Pineto, Gubbio, Ternana e Vis Pesaro
PLAYOUT: Torres e Bra
RETROCESSE IN SERIE D: Pontedera
ESCLUSA: Rimini
Accoppiamenti PLAYOFF
PRIMO TURNO DEL GIRONE (domenica 3 maggio):
Juventus Next Gen vs Vis Pesaro
Pianese vs Ternana
Pineto vs Gubbio
Foto: sito Serie C