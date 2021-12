Serie C, è 1-1 tra Avellino e Bari: Kanoute risponde ad Antenucci

Il big match della 17a giornata del Girone C di Serie C, tra Avellino e Bari, è terminato in parità.

Avanti per primi i pugliesi con il rigore di Antenucci al 33′, a otto dal termine l’1-1 definitivo firmato Kanoute.

Bari che rimane in testa alla classifica a 37 punti, a +5 dalle inseguitrici. Avellino al sesto posto.

CLASSIFICA:

1. Bari 37

2. Palermo 32

3. Monopoli 30

4. Turris 29

5. Catanzaro 28

6. Avellino 28

7. Francavilla 27

8. Foggia 24

9. Taranto 24

10. Picerno 23

11. Juve Stabia 22

12. Latina 20

13. Paganese 20

14. Catania 20

15. Campobasso 18

16. Monterosi 16

17. Potenza 15

18. Andria 15

19. ACR Messina 13

20. Vibonese 13

Foto: Twitter Avellino