Serie C, date e orari del primo turno dei playoff
29/04/2026 | 11:43:44
Parte la lunga corsa verso la Serie B.
Queste le date e gli orari del primo turno dei playoff di Serie C
Primo Turno Playoff
domenica 3 maggio
Girone A
Trento-Giana Erminio ore 20:00
Cittadella-Arzignano V.ore 17:30
Lumezzane-Alcione ore 20:00
Girone B
Juventus NG-Vis Pesaro ore 20:45
Pianese-Ternana ore 20:00
Pineto-Gubbio ore 20:00
Girone C
Casertana-Atalanta U23 ore 20:00
Crotone-A. Cerignola ore 20:00
Monopoli-Casarano ore 20:00
Playout – andata sabato 9 maggio, ritorno sabato 16 maggio
Bra- Torres ore 18:00
Torres-Bra ore 20:30
Foto: logo Serie C