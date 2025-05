Serie C, colpo Vicenza a Crotone: calabresi sconfitti nell’andata playoff

18/05/2025 | 18:27:44

Colpo del Vicenza che ha battuto 1-2 il Crotone nell’andata del playoff di Serie C. Partita ricca di emozioni, sbloccata da Leverbe per la formazione veneta, che sbaglia poi il rigore del possibile raddoppio e vede i calabresi pareggiare i conti con Murano. Ci pensa però Ferrari a ridare ai suoi il vantaggio, che sarà ora determinante per la sfida di ritorno. Da segnalare che i calabresi, al ritorno, non avranno Cargnelutti, espulso oggi nelle battute finali della partita.

Foto: Instagram Serie C