Serie C, colpaccio Ascoli: vittoria ad Arezzo al 98′ e -2 in classifica dai toscani
30/03/2026 | 22:44:09
Posticipo super in Serie C, con la vittoria dell’Ascoli in casa dell’Arezzo nello scontro diretto. Ascoli avanti con Rizzo Pinna al 35′. Pareggia l’Arezzo con Renzi al 38′. Al 101′, dopo una lunghissima review, su rigore, Corazza regala la vittoria ai marchigiani. In classifica, Arezzo che resta a 70, Ascoli a 68, a 4 giornate dalla fine.
Nel girone C, successo della Casertana sul Sorrento per 2-0.
Foto: sito Serie C