Serie C, causa COVID rinviata Padova-Carpi

La Lega Pro ha comunicato attraverso una nota dal proprio sito ufficiale il rinvio della sfida fra Padova e Carpi in programma il 10 gennaio a causa dei numerosi casi di positività al Coronavirus riscontrate tra le fila degli emiliani. Questa la nota ufficiale:

“Preso atto dell’istanza presentata dalla società Carpi ai sensi del punto 4 del Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020,le cui disposizioni sono state emanate per disciplinare l’attuale fase conseguente l’emergenza epidemiologica, la Lega dispone che la gara Padova-Carpi, in programma domenica 10 gennaio 2021,Stadio “Euganeo”, Padova, venga rinviata a data da destinarsi.

Alla luce di quanto sopra, si rende noto che, a parziale modifica di quanto previsto dal Com. Uff. n. 237/DIV del 23dicembre2020, la stessa non saràtrasmessa su Sky Sport255″.

Foto: Sito Lega Pro