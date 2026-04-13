Serie C, cadono le big nel girone C: ko Benevento, Catania e Cosenza
13/04/2026 | 22:40:10
Lunedì con tantissime gare in Serie C. Cadono tutte le big in campo nel girone C, ko Benevento, Catania e Cosenza.
GIRONE A
Dolomiti Bellunesi-Pro Patria 2-4
18′ Giudici (PP), 45’+4 Clemenza (DB), 63′ Marconi (DB), 72′ Citterio (PP), 74′ Mastroianni (PP), 85′ Orfei (PP)
Renate-Pro Vercelli 2-1
15′ Karlsson (R), 64′ Calì (R), 80′ Sow A. (PV)
GIRONE C
Benevento-Cavese 0-1
11′ Orlando
Crotone-Catania 2-0
43′ Gallo, 59′ Musso
AZ Picerno-Cosenza 3-1
9′ Florenzi (C), 23′ Del Fabro (AP), 59′ Bianchi (AP), 73′ Cardoni (AP)
Foto: logo Serie C