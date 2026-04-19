Serie C, bene Salernitana e Cosenza. Trapani in Serie D

19/04/2026 | 23:11:35

Concluse le gare della sera in Serie C, nel Girone C. Bene Salernitana e Cosenza. In coda, invece, il Siracusa resta in corsa per i Playout raggiungendo nel finale la Cavese sull’1-1. Il Trapani è matematicamente retrocesso in Serie D con tutte le penalizzazioni avute.

Questi i risultati:

Audace Cerignola-Team Altamura 1-1

36′ Vitale (AC), 47′ Nicolao (TA)

Casarano-Crotone 1-2

53′ Zunno (CR), 66′ Cajazzo (CA), 84′ Musso (CR)

Catania-Potenza 1-1

27′ D’Auria (P), 73′ Cicerelli (C)

Cosenza-Trapani 1-0

68′ Mazzocchi – espulso Celeghin (T) al 44′

Giugliano-Benevento 1-1

39′ Mignani (B), 90+12′ Volpe (G)

Latina-Casertana 2-0

62′ Lipani, 73′ Parigi

Monopoli-Foggia 1-0

56′ Fall

Salernitana-Picerno 2-1

52′ Lescano (S), 72′ Pugliese (P), 77′ Achik (S)

Siracusa-Cavese 1-1

63′ Orlando (C), 84′ Sbaffo (S)

Sorrento-Atalanta U23 1-1

26′ Sabbatani (S), 90′ Cissé (A)

Foto: logo Serie C