Serie C, bene Salernitana e Cosenza. Trapani in Serie D
19/04/2026 | 23:11:35
Concluse le gare della sera in Serie C, nel Girone C. Bene Salernitana e Cosenza. In coda, invece, il Siracusa resta in corsa per i Playout raggiungendo nel finale la Cavese sull’1-1. Il Trapani è matematicamente retrocesso in Serie D con tutte le penalizzazioni avute.
Questi i risultati:
Audace Cerignola-Team Altamura 1-1
36′ Vitale (AC), 47′ Nicolao (TA)
Casarano-Crotone 1-2
53′ Zunno (CR), 66′ Cajazzo (CA), 84′ Musso (CR)
Catania-Potenza 1-1
27′ D’Auria (P), 73′ Cicerelli (C)
Cosenza-Trapani 1-0
68′ Mazzocchi – espulso Celeghin (T) al 44′
Giugliano-Benevento 1-1
39′ Mignani (B), 90+12′ Volpe (G)
Latina-Casertana 2-0
62′ Lipani, 73′ Parigi
Monopoli-Foggia 1-0
56′ Fall
Salernitana-Picerno 2-1
52′ Lescano (S), 72′ Pugliese (P), 77′ Achik (S)
Siracusa-Cavese 1-1
63′ Orlando (C), 84′ Sbaffo (S)
Sorrento-Atalanta U23 1-1
26′ Sabbatani (S), 90′ Cissé (A)
Foto: logo Serie C