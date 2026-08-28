Serie C, Bari umiliato a Barletta (3-0). Ok Casarano e Cavese
28/08/2026 | 23:10:28
Concluse le gare della sera in Serie C. Umiliato il Bari a Barletta. Ok Casarano e Cavese.
Girone B
Pianese-Vado 0-0
espulso al 38′ Pezzolato (P)
Girone C
Barletta-Bari 3-0
32′ e 70′ Da Silva, 57′ aut. Cocetta
Casarano-Giugliano 4-3
44′ e 59′ Zanellato (C), 45’+7 Esposito (G), 52′ Balde (G), 87′ Forciniti (G), 90′ e 90’+3 Patierno (C)
Cavese-Audace Cerignola 3-1
43′ Cionek (C), 54′ Gambale (AC), 62′ Macchi (C), 84′ Fusco (C)
Scafatese-Picerno 0-2
26′ Abreu, 81′ Pugliese
Foto: logo Serie C