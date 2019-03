Belotti formato europeo, il Torino batte in rimonta il Frosinone

Il Torino vede l’Europa. La squadra di Walter Mazzarri ottiene la terza vittoria consecutiva, portando a 7 il numero di risultati utili di fila. I granata superano per 2-1 il Frosinone grazie alla doppietta del gallo Belotti. Gara che era partita in salita per il Torino visto il gol in chiusura di primo tempo dei ciociari con Paganini. Nel secondo tempo però è arrivata la reazione, grazie soprattutto al cambio di Iago Falque al posto di Meite. Ora i granata agganciano a 44 punti in classifica la Roma che giocherà domani contro l’Empoli.

Foto: Twitter ufficiale Torino