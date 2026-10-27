Serie B, vincono Modena, Ascoli e Cremonese. La Samp sprofonda, il Cesena batte l’Empoli
27/10/2026 | 22:04:21
Il Modena passa 2-1 a Vicenza e resta secondo. Colpo dell’Ascoli, che batte 2-0 la Sampdoria e resta terza. Il Cesena batte 2-1 l’Empoli, da segnalare la vittoria della Cremonese per 2-0 a Mantova. Finisce 1-1 tra Entella e Avellino, mentre il Padova batte 2-0 il Sudtirol.
Ascoli-Sampdoria 2-0
55′ Silipo, 83′ aut. Abildgaard
Cesena-Empoli 2-1
39′ Shpendi (C), 61′ Saporiti (E), 74′ aut. Seghetti
Vicenza-Modena 1-2
13′ aut. Nieling, 17′ Belotti (M), 89′ Ambrosino (M)
Mantova-Cremonese 0-2
1′ Bonazzoli, 80′ Nasti
Padova-Sudtirol 2-0
19′ Artistico, 87′ Capelli
Virtus Entella-Avellino 1-1
27′ Tirelli (V), 90+4 Adamo (A)
foto sito b