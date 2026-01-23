Serie B, tris della Carrarese all’Empoli: 3-0 (Illanes, Zanon, Abiuso)
23/01/2026 | 22:21:05
La Carrarese vince il derby toscano della sera, nell’anticipo della giornata di Serie B contro l’Empoli. La compagine di casa si impone con un secco 3-0. Apre le danze il difensore Illanes, poi a segno Zanon e Abiuso. Un salto importante per la compagine dell’alta Toscana che vola a 29 punti, scavalcando proprio l’Empoli. Un balzo importantissimo verso la salvezza per la compagine di Calabro.
Foto: logo Serie B