Serie B: sorprese Entella e Benevento, cadono Pisa e Verona

11/09/2026 | 22:57:33

Sono terminate le partite di Serie B delle 21.

Successo casalingo per il Benevento contro l’Hellas Verona. I giallorossi hanno trovato al 17′ la rete che ha aperto le marcature con Pierozzi. Al 24′ è arrivata la risposta dell’Hellas con Sarr, che ha riportato il punteggio in parità.

Nel secondo tempo è stato solo Benevento: i giallorossi sono tornati in vantaggio al 59′ con la rete di Okereke e, sei minuti più tardi, al 65′, hanno allungato le distanze con Lamesta, che ha fissato il risultato sul definitivo 3-1.

Vittoria della Virtus Entella in trasferta contro il Pisa.

L’Entella ha trovato in pochissimo tempo la rete del vantaggio, portandosi avanti al 2′ del primo tempo grazie alla rete di Guiu. Al 32′ Cuppone ha raddoppiato per gli ospiti. Al 35′, invece, i padroni di casa sono rimasti in dieci uomini: Leris è stato espulso dopo un intervento scomposto sulla caviglia di Di Mario.

L’Entella ha sfruttato il vantaggio numerico, trovando al 45’+2′ la rete del 3-0 con Franzoni.

Nel secondo tempo i padroni di casa hanno tentato di recuperare nonostante l’inferiorità numerica e hanno trovato la rete al 73′ con Correia. Le speranze di riportare il punteggio in parità, però, sono durate poco, visto che all’80’ Tirelli ha trovato la rete del 4-1, chiudendo definitivamente il match.

Foto: sito Serie B