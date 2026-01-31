Serie B, si conclude la 22a giornata. Il programma
01/02/2026 | 00:26:17
Si conclude la 22a giornata di Serie B.
Il programma:
22ª Giornata – Serie BKT 2025/26
Venerdì 30 gennaio 2026
20:30 – Bari vs Palermo
Sabato 31 gennaio 2026
15:00 – Avellino vs Cesena
15:00 – Empoli vs Modena
15:00 – Südtirol vs Catanzaro
15:00 – Venezia vs Carrarese
15:00 – Virtus Entella vs Frosinone
17:15 – Pescara vs Mantova
19:30 – Sampdoria vs Spezia
Domenica 1 febbraio 2026
15:00 – Reggiana vs Juve Stabia
17:15 – Padova vs Monza
Foto: sito Serie B