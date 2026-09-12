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Serie B, si chiude la quarta giornata. Il programma di oggi

13/09/2026 | 00:19:59

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Venerdì 11 settembre

  • ore 19.00: Empoli-Arezzo 0-1
  • ore 21.00: Benevento-Hellas Verona 3-1
  • ore 21.00: Pisa-Virtus Entella 1-4

Sabato 12 settembre

  • ore 15.00: Padova-Ascoli 1-0
  • ore 15.00: LR Vicenza-Juve Stabia 1-1
  • ore 15.00: Sudtirol-Modena 1-1
  • ore 17.15: Catanzaro-Carrarese 1-0
  • ore 19.30: Cesena-Cremonese 2-2

Domenica 13 settembre

  • ore 17.15: Avellino-Palermo
  • ore 17.15: Mantova-Sampdoria

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