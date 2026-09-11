Serie B, prosegue la quarta giornata. Il programma di oggi
12/09/2026 | 00:23:45
Prosegue la quarta giornata del campionato di Serie B.
Venerdì 11 settembre
- ore 19.00: Empoli-Arezzo 0-1
- ore 21.00: Benevento-Hellas Verona 3-1
- ore 21.00: Pisa-Virtus Entella 1-4
Sabato 12 settembre
- ore 15.00: Padova-Ascoli
- ore 15.00: LR Vicenza-Juve Stabia
- ore 15.00: Sudtirol-Modena
- ore 17.15: Catanzaro-Carrarese
- ore 19.30: Cesena-Cremonese
Domenica 13 settembre
- ore 17.15: Avellino-Palermo
- ore 17.15: Mantova-Sampdoria
Foto: sito Serie B