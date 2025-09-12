Serie B, prima sconfitta per il Monza: colpo dell’Avellino (2-1)
12/09/2025 | 22:35:30
Prima vittoria in campionato dell’Avellino, che batte 2-1 il Monza di Bianco grazie all’autogol di Auzzi che ha sbloccato il match al 33′, mentre al minuto 86 è arrivato il raddoppio di Russo. Assalto finale dei brianzoli che trovano il gol con Agustin Alvarez ma non basta. Primo ko per i brianzoli, raggiunti a quota 4 punti dai campani.
AVELLINO (3-4-1-2): Iannarilli; Enrici, Simic, Fontanarosa; Missori, Palmiero, Sounas, Milani; Insigne; Crespi, Biasci. All. R. Biancolino
MONZA (3-4-2-1): Thiam; Izzo, Delli Carri, Lucchesi; Birindelli, Colombo, Obiang, Azzi; Galazzi, Caprari; Dany Mota. All. P. Bianco
FOTO: X Lega B
