Serie B, poker del Venezia a Cesena. I lagunari a +4 sul Frosinone

14/02/2026 | 22:21:53

Prova di forza impressionante del Venezia che vince con un secco 4-0 al Manuzzi di Cesena, riscattando il ko inatteso in settimana contro il Modena. Un successo pesantissimo per la compagine di Stroppa. Venezia avanti al 38′ con Busio, raddoppia Adorante al 46′. Hainaut al 62′ segna il tris, nel recupero un autogol di Lauberbach chiude la gara sul 4-0. ll Venezia si porta a 53 punti, al comando, in attesa di Frosinone che è a 49 punti e Monza, impegnate domani. Per il Cesena crisi nera, 37 punti, sei sconfitte nelle ultime 7.

Foto: sito Venezia