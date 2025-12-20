Serie B: poker del Monza alla Carrarese. Pari tra Cesena e Juve Stabia
20/12/2025 | 17:05:04
Terminate le partite delle 15:00 in Serie B.
Di seguito i risultati finali e marcatori
Padova-Sampdoria 1-1
19′ Coda (Sampdoria), 65′ Fusi (Padova)
Cesena-Juve Stabia 1-1
29′ Bellich (Juve Stabia), 42′ Bastoni (Cesena)
Frosinone-Spezia 2-1
16′ Bracaglia, 73′ Ghedjemis (Frosinone), 90+3′ Beruatto (Spezia)
Modena-Venezia 1-2
38′ Yeboah, 74′ Casas (Venezia), 90+5′ Di Mariano (Modena)
Monza-Carrarese 4-1
9′ Birindelli, 44′ Carri, 55′ Birindelli (M), 74′ Distefano (C), 84′ Petagna (M)
Foto: sito Serie B