Serie B, Pessina salva il Monza al 94′ a Catanzaro. Insigne trascina il Pescara, vincono Venezia e Bari
06/04/2026 | 17:11:52
Questi i risultati di oggi in Serie B:
Cesena-SudTirol 1-1
3′ Tait (S), 17′ aut. F. Davì
Bari-Modena 3-1
21′ Moncini (B), 31′ aut. Adorni (B), 80′ Cuni (B), 90′ Ambrosino (M)
Catanzaro-Monza 1-1
6′ Pittarello (C), 90+4′ Pessina
Mantova-Virtus Entella 1-0
84′ Marras
Reggiana-Pescara 1-3
21′ Olzer (P), 50′ Insigne (P), 68′ Lambourde (R), 89′ Meazzi (P)
Venezia-Juve Stabia 3-1
39′ aut. Giorgini, 45′ Carissoni (J), 45+3′ e 75′ Adorante (V)
