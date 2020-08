Serie B: Pescara salvo ai rigori. Dramma Perugia

Dopo il 2-1 dell’andata in favore degli uomini di Sottil, il Perugia nei 90 minuti vince con lo stesso risultato. Nemmeno i tempi supplementari hanno decretato la vincitrice (quindi salva) dei playout di Serie B. Ai rigori, Busellato, Melegoni, Memushaj e Masciangelo portano in vantaggio i delfini dopo l’errore di Galano. Per il Perugia sbagliano Buonaiuto e Iemmello, siglano invece Mazzocchi e Carraro. Perugia retrocesso in terza serie.

Foto: Sito Ufficiale