Serie B: pareggio a reti bianche tra Empoli e Modena. L’Avellino batte 3-1 il Cesena
31/01/2026 | 17:00:43
Terminate le partite delle 15:00 in Serie B.
Di seguito i risultati finali e marcatori
Avellino-Cesena 3-1
8′ Olivieri (Cesena), 17′ Biasci, 37′ Biasci, 62′ Biasci (Avellino)
Empoli-Modena 0-0
Sudtirol-Catanzaro 2-1
3′ Zedadka (S), 6′ Pittarello (C), 21′ Merkaj (S)
Venezia-Carrarese 2-1
25′ Busio (V), 53′ Hasa (C), 82′ Schingtienne (V)
Virtus Entella-Frosinone 1-1
50′ Cuppone (Entella), 90+4′ Fiori (Frosinone)
Foto: sito Serie B