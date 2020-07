Serie B, oggi si gioca l’ultimo turno: ecco il programma completo

Gli ultimi, intensi, appassionanti 90 minuti per decidere il campionato di Serie B. E’ stato il torneo più lungo della storia della cadetteria, a causa dell’emergenza da Covid-19. Si scenderà tutti in campo contemporaneamente nella serata di venerdì per determinare i verdetti dalla regular season. Sarà una giornata fondamentale per sancire il destino delle squadre in lotta per i play-off e per non retrocedere. Questo il programma completo:

ASCOLI- BENEVENTO

CHIEVO – PESCARA

COSENZA- JUVE STABIA

CREMONESE- PORDENONE

FROSINONE- PISA

LIVORNO- EMPOLI

SALERNITANA- SPEZIA

TRAPANI- CROTONE

VENEZIA- PERUGIA

V. ENTELLA- CITTADELLA

CLASSIFICA: