Serie B, Monza-Vicenza finisce in parità

Al Brianteo di Monza la sfida tra Monza e Vicenza, recupero della terza giornata di Serie B, si è conclusa 1-1. La squadra di casa era passata in vantaggio nel primo tempo grazie a un gol di testa dell’attaccante croato Maric su cross dalla destra di Sampirisi. Il pareggio del Vicenza è giunto nella ripresa in seguito a un’azione di contropiede condotta e conclusa da Dalmonte. Un punto a testa, dunque, per le squadre allenate da Brocchi e Di Carlo.

Foto: sito ufficiale Monza