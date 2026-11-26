Serie B, le designazioni arbitrali della 14ª giornata: Massa per Sampdoria-Cremonese, Zufferli dirige Arezzo-Pisa
26/11/2026 | 12:41:27
L’AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la 14ª giornata di Serie B. Per Sampdoria-Cremonese è stato scelto Massa, mentre Arezzo-Pisa sarà diretta da Zufferli. Di seguito il quadro completo del prossimo turno.
ASCOLI – VIRTUS ENTELLA Sabato 28/11 h 15:00
MARESCA
RICCI – GRASSO
IV: SACCHI G.
VAR: MAGGIONI
AVAR: DEL GIOVANE
CARRARESE – JUVE STABIA Sabato 28/11 h 15:00
FELICIANI
REGATTERI – BOATO
IV: DI MARIO
VAR: SANTORO
AVAR: RUTELLA
EMPOLI – HELLAS VERONA Sabato 28/11 h 15:00
FOURNEAU
CORTESE – ZEZZA
IV: TURRINI
VAR: PICCININI
AVAR: PAGANESSI
VICENZA – CESENA Sabato 28/11 h 17:15
PAIRETTO
MOKHTAR – LUCIANI
IV: ZANOTTI
VAR: GARIGLIO
AVAR: GHERSINI
PALERMO – BENEVENTO Sabato 28/11 h 19:30
CREZZINI
ROSSI M. – GENTILE
IV: ALLEGRETTA
VAR: VOLPI
AVAR: SOZZA
MODENA – PADOVA Domenica 29/11 h 15:00
ARENA
COLAROSSI – EL FILALI
IV: POLI
VAR: SOZZA
AVAR: DI PAOLO
SÜDTIROL – MANTOVA Domenica 29/11 h 15:00
MADONIA
IMPERIALE – CHIAVAROLI
IV: MAZZONI
VAR: RUTELLA
AVAR: GARIGLIO
SAMPDORIA – CREMONESE Domenica 29/11 h 17:15
MASSA
VECCHI – LAURI
IV: GALIPÒ
VAR: DIONISI
AVAR: PICCININI
AREZZO – PISA Domenica 29/11 h 19:30
ZUFFERLI
BAHRI – POLITI
IV: DI LORETO
VAR: MASSIMI
AVAR: DEL GIOVANE
CATANZARO – AVELLINO Lunedì 30/11 h 20:30
MARCHETTI
PALERMO – MONACO
IV: TOTARO
VAR: GHERSINI
AVAR: COSSO
Foto: sito Aia