TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Serie B, il programma dalla 13a alla 18a giornata

10/10/2025 | 16:59:55

article-post

La Lega B ha reso noto il programma dalla 13a alla 18a giornata.

13ª GIORNATA

Venerdì 21 novembre
Ore 20:30 – Catanzaro-Pescara
Sabato 22 novembre
Ore 15:00 – Avellino-Empoli

Ore 15:00 – Carrarese-Reggiana

Ore 15:00 – Virtus Entella-Palermo

Ore 17:15 – Padova-Venezia

Ore 19:30 – Bari-Frosinone

Domenica 23 novembre

Ore 15:00 – Mantova-Spezia

Ore 15:00 – Modena-Sudtirol

Ore 17:15 – Monza-Cesena

Lunedì 24 novembre

Ore 20:30 – Sampdoria-Juve Stabia*

* posticipo disposto per evitare la sovrapposizione con altro rilevante evento sportivo internazionale organizzato dal Comune di Genova presso il medesimo impianto sportivo.

14ª GIORNATA

Venerdì 28 novembre

Ore 20:30 – Cesena-Modena

Sabato 29 novembre

Ore 15:00 – Empoli-Bari

Ore 15:00 – Pescara-Padova

Ore 15:00 – Reggiana-Frosinone

Ore 15:00 – Sudtirol-Avellino

Ore 15:00 – Venezia-Mantova

Ore 17:15 – Catanzaro-Virtus Entella

Ore 19:30 – Palermo-Carrarese

Domenica 30 novembre

Ore 15:00 – Juve Stabia-Monza

Ore 17:15 – Spezia-Sampdoria

15ª GIORNATA

Domenica 7 dicembre

Ore 17:15 – Empoli-Palermo

Ore 19:30 – Sampdoria-Carrarese

Domenica 8 dicembre

Ore 12:30 – Modena-Catanzaro

Ore 15:00 – Avellino-Venezia

Ore 15:00 – Frosinone-Juve Stabia

Ore 15:00 – Mantova-Reggiana

Ore 15:00 – Monza-Sudtirol

Lunedì 9 dicembre

Ore 15:00 – Padova-Cesena

Ore 17:15 – Bari-Pescara

Ore 19:30 – Virtus Entella-Spezia

16ª GIORNATA

Venerdì 12 dicembre

Ore 20::30 – Palermo-Sampdoria

Sabato 13 dicembre

Ore 15:00 – Juve Stabia-Empoli

Ore 15:00 – Reggiana-Padova

Ore 15:00 – Spezia-Modena

Ore 15:00 – Sudtirol-Bari

Ore 15:00 – Venezia-Monza

Ore 17:15 – Catanzaro–Avellino

Ore 19:30 – Cesena-Mantova

Domenica 14 dicembre

Ore 15:00 – Carrarese-Virtus Entella

Ore 17:15 – Pescara-Frosinone

17ª GIORNATA

Venerdì 19 dicembre

Ore 20:30 – Bari-Catanzaro

Sabato 20 dicembre

Ore 15:00 – Cesena-Juve Stabia

Ore 15:00 – Frosinone-Spezia

Ore 15:00 – Modena-Venezia

Ore 15:00 – Monza-Carrarese

Ore 15:00 – Padova-Sampdoria

Ore 17:15 – Avellino-Palermo

Ore 19:30 – Pescara-Reggiana

Domenica 21 dicembre

Ore 15:00 – Virtus Entella-Sudtirol

Ore 17:15 – Mantova-Empoli

18ª GIORNATA

Venerdì 26 dicembre

Ore 17:15 – Modena-Monza

Sabato 27 dicembre

Ore 12:30 – Spezia-Pescara

Ore 15:00 – Carrarese-Mantova

Ore 15:00 – Catanzaro-Cesena

Ore 15:00 – Empoli-Frosinone

Ore 15:00 – Juve Stabia-Sudtirol

Ore 15:00 – Sampdoria-Reggiana

Ore 15:00 – Venezia-Virtus Entella

Ore 17:15 – Palermo-Padova

Ore 19:30 – Bari-Avellino

Foto: logo Serie B