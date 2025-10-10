Serie B, il programma dalla 13a alla 18a giornata
10/10/2025 | 16:59:55
La Lega B ha reso noto il programma dalla 13a alla 18a giornata.
13ª GIORNATA
Venerdì 21 novembre
Ore 20:30 – Catanzaro-Pescara
Sabato 22 novembre
Ore 15:00 – Avellino-Empoli
Ore 15:00 – Carrarese-Reggiana
Ore 15:00 – Virtus Entella-Palermo
Ore 17:15 – Padova-Venezia
Ore 19:30 – Bari-Frosinone
Domenica 23 novembre
Ore 15:00 – Mantova-Spezia
Ore 15:00 – Modena-Sudtirol
Ore 17:15 – Monza-Cesena
Lunedì 24 novembre
Ore 20:30 – Sampdoria-Juve Stabia*
* posticipo disposto per evitare la sovrapposizione con altro rilevante evento sportivo internazionale organizzato dal Comune di Genova presso il medesimo impianto sportivo.
14ª GIORNATA
Venerdì 28 novembre
Ore 20:30 – Cesena-Modena
Sabato 29 novembre
Ore 15:00 – Empoli-Bari
Ore 15:00 – Pescara-Padova
Ore 15:00 – Reggiana-Frosinone
Ore 15:00 – Sudtirol-Avellino
Ore 15:00 – Venezia-Mantova
Ore 17:15 – Catanzaro-Virtus Entella
Ore 19:30 – Palermo-Carrarese
Domenica 30 novembre
Ore 15:00 – Juve Stabia-Monza
Ore 17:15 – Spezia-Sampdoria
15ª GIORNATA
Domenica 7 dicembre
Ore 17:15 – Empoli-Palermo
Ore 19:30 – Sampdoria-Carrarese
Domenica 8 dicembre
Ore 12:30 – Modena-Catanzaro
Ore 15:00 – Avellino-Venezia
Ore 15:00 – Frosinone-Juve Stabia
Ore 15:00 – Mantova-Reggiana
Ore 15:00 – Monza-Sudtirol
Lunedì 9 dicembre
Ore 15:00 – Padova-Cesena
Ore 17:15 – Bari-Pescara
Ore 19:30 – Virtus Entella-Spezia
16ª GIORNATA
Venerdì 12 dicembre
Ore 20::30 – Palermo-Sampdoria
Sabato 13 dicembre
Ore 15:00 – Juve Stabia-Empoli
Ore 15:00 – Reggiana-Padova
Ore 15:00 – Spezia-Modena
Ore 15:00 – Sudtirol-Bari
Ore 15:00 – Venezia-Monza
Ore 17:15 – Catanzaro–Avellino
Ore 19:30 – Cesena-Mantova
Domenica 14 dicembre
Ore 15:00 – Carrarese-Virtus Entella
Ore 17:15 – Pescara-Frosinone
17ª GIORNATA
Venerdì 19 dicembre
Ore 20:30 – Bari-Catanzaro
Sabato 20 dicembre
Ore 15:00 – Cesena-Juve Stabia
Ore 15:00 – Frosinone-Spezia
Ore 15:00 – Modena-Venezia
Ore 15:00 – Monza-Carrarese
Ore 15:00 – Padova-Sampdoria
Ore 17:15 – Avellino-Palermo
Ore 19:30 – Pescara-Reggiana
Domenica 21 dicembre
Ore 15:00 – Virtus Entella-Sudtirol
Ore 17:15 – Mantova-Empoli
18ª GIORNATA
Venerdì 26 dicembre
Ore 17:15 – Modena-Monza
Sabato 27 dicembre
Ore 12:30 – Spezia-Pescara
Ore 15:00 – Carrarese-Mantova
Ore 15:00 – Catanzaro-Cesena
Ore 15:00 – Empoli-Frosinone
Ore 15:00 – Juve Stabia-Sudtirol
Ore 15:00 – Sampdoria-Reggiana
Ore 15:00 – Venezia-Virtus Entella
Ore 17:15 – Palermo-Padova
Ore 19:30 – Bari-Avellino
Foto: logo Serie B