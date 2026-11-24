Serie B, il Palermo riparte: poker al Sudtirol. Manita Benevento all’Empoli, vince la Carrarese
24/11/2026 | 21:56:37
I risultati della serata in Serie B:
Ore 20:00
Benevento – Empoli 5-0
5’ Okereke, 30’ Prisco, 46’ Tumminello, 74’ Siatounis, 78’ Cherubini
Cesena – Ascoli 5-1
33’ Caprini (C), 47’ Gelli (C), 68, 83’ e 87’ Shpendi (C), 86’ Corradini (A)
Vicenza – Carrarese 0-1
7’ Schiavi
Palermo – SudTirol 4-1
7’ e 68’ Johnsen (P), 14’ Pohjanpalo (P), 45’ Vavassori (P), 52’ Rispoli (S)
Virtus Entella – Hellas Verona 2-1
18’ Sarr (HV), 33’ Corona (VE), 65’ Cuppone (VE)
Juve Stabia – Catanzaro 1-3
28’ Antonini (C), 45’+4’ Pecorino (C), 53’ Ruggero (C), 72’ Maistro (J)
Foto: sito Serie B