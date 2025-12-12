Serie B, il Palermo batte 1-0 la Samp e sale al terzo posto
12/12/2025 | 22:33:46
Il Palermo batte 1-0 la Sampdoria nell’anticipo di Serie B. Un successo arrivato grazie al gol di Le Douaron, arrivato alla mezz’ora. Terzo gol in stagione per il giocatore. Per il Palermo terza vittoria consecutiva. Un successo che proietta gli uomini di Inzaghi a 29 punti, al terzo posto solitario, a -2 dalla coppia di vetta Frosinone e Monza. Per la Samp nuovo ko dopo la vittoria sulla Carrarese. I blucerchiati non decollano, restano al penultimo posto a 13 punti.
Foto: sito Palermo