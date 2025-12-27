Serie B: Frosinone, pari a Empoli. Il Venezia non sbaglia. Catanzaro, momento d’oro (2-0 sul Cesena). Sorriso Samp
27/12/2025 | 17:00:02
Terminate le partite delle 15:00 in Serie B.
Di seguito i risultati finali e marcatori
Carrarese-Mantova 0-0
Catanzaro-Cesena 2-0
26′ Iemello, 53′ Pittarello (Catanzaro)
Empoli-Frosinone 1-1
16′ Raimondo (Frosinone), 24′ Nasti (Empoli)
Juve Stabia-Sudtirol 1-0
19′ Maistro (Juve Stabia)
Sampdoria-Reggiana 2-1
14′ Portanova (Reggiana), 26′ Conti, 88′ Barak (Sampdoria)
Venezia-Virtus Entella 1-0
16′ Yeboah (Venezia)
Foto: sito Serie B