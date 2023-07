Serie B, ecco la prima giornata: subito Bari-Palermo

La Serie B è pronta a ripartire. E lo farà con l’anticipo di venerdì 18 agosto 2023, partite in programma anche sabato 19 e domenica 20. Resta in bilico la situazione che riguarda la Reggina. I calabresi, la cui iscrizione è stata rigettata, si trovano al momento esclusi, in attesa del verdetto del Collegio di Granzia del CONI e, in attesa della sentenza decisiva, al loro posto viene indicata una “X”. Di seguito la prima giornata:

Bari-Palermo

Cittadella-Reggiana

Cosenza-Ascoli

Cremonese-Catanzaro

Parma-Feralpisalò

Pisa-Lecco

Sudtirol-Spezia

Ternana-Sampdoria

Venezia-Como

X-Modena

