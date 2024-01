Serie B, crolla il Parma a Modena. Cade anche il Como in casa con l’Ascoli. Venezia e Cremonese accorciano

Gare di Serie B delle 14 in archivio, con alcune sorprese. Cadono le prime due in classifica. Il Parma perde nettamente il derby a Modena. Un secco 3-0 per i canarini, che frenano le ambizioni del Parma in una giornata no. Cade pure il Como, che perde a sorpesa in casa con l’Ascoli per 2-0. Como che era rimasto in 10 dal 60′, per poi cadere nel finale. Ne approfittano dietro, Cremonese e Venezia, che accorciano sul Parma, portandosi a -4 dalla vetta, al secondo posto. La Cremonese piega il Brescia 1-0, il Venezia la Ternana con il medesimo risultato.

In classifica, il Parma resta in vetta a 45, Venezia e Cremonese a 41, il Como resta a 39.

Questi i risultati:

Como-Ascoli 0-2

Cremonese-Brescia 1-0

Modena-Parma 3-0

Sudtirol-Cosenza 0-1

Venezia-Ternana 1-0

