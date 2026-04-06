Serie B, colpo salvezza della Carrarese, affonda lo Spezia: termina 3-1 il posticipo

06/04/2026 | 21:45:59

L’ultima gara del turno di Serie B tra Pasqua e Pasquetta, ha visto il netto successo della Carrarese che ha battuto 3-1 lo Spezia, ottenendo 3 punti pesantissimi in chiave salvezza. Calabrese al 17′ sblocca la gara, il 2-0 arriva con Finotto. Valoti al 49′ riapre i giochi in casa Spezia ma Abiuso al 63′ chiude i conti.

In classifica, la Carrarese sale a 42, di fatto salvandosi. Lo Spezia resta a 30 e l’incubo Serie C è molto vicino.

Foto: logo Serie B