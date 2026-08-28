Serie B, che Modena! 3-0 alla Cremonese (doppietta Olzer)
28/08/2026 | 22:28:29
L’anticipo di Serie B prometteva spettacolo tra due squadre al vertice, e lo spettacolo c’è stato, ma solo lato Modena che vince con un roboante 3-0 a Cremona, mandando già in crisi i grigiorossi, appena retrocessi dalla Serie A, ultimi a zero punti in B.
Modena che con Olzer trova il doppio vantaggio, al 31′ e 45′. Poi al 55′ Caso chiude i conti. Un 3-0 senza storia, Modena a punteggio pieno, 6 punti dopo due partite, Cremonese in crisi, a secco.
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