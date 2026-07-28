Serie B, anticipi e posticipi delle prime 5 giornate del campionato 2026-27
28/07/2026 | 17:50:34
La Lega Serie B ha pubblicato gli orari e gli anticipi e posticipi delle prime 5 giornate del campionato 2026-27. Si parte il 21 agosto.
Ecco il calendario:
1a GIORNATA
Venerdì 21 agosto 2026
ore 20.30 L.R. VICENZA – CATANZARO
Sabato 22 agosto 2026
ore 19.00 CARRARESE – MANTOVA
ore 19.00 SÜDTIROL – V. ENTELLA
ore 21.00 AVELLINO – AREZZO
ore 21.00 BENEVENTO – MODENA
ore 21.00 EMPOLI – CREMONESE
Domenica 23 agosto 2026
ore 19.00 H. VERONA – ASCOLI
ore 19.00 PISA – PADOVA
ore 21.00 CESENA – SAMPDORIA
ore 21.00 PALERMO – JUVE STABIA
2a GIORNATA
Venerdì 28 agosto 2026
ore 20.30 CREMONESE – MODENA
Sabato 29 agosto 2026
ore 19.00 SAMPDORIA – JUVE STABIA
ore 19.00 V. ENTELLA – CESENA
ore 21.00 ASCOLI – CARRARESE
ore 21.00 AVELLINO – L.R. VICENZA
ore 21.00 PADOVA – H. VERONA
Domenica 30 agosto 2026
ore 19.00 AREZZO – PALERMO
ore 19.00 MANTOVA – EMPOLI
ore 21.00 BENEVENTO – SÜDTIROL
ore 21.00 PISA – CATANZARO
3a GIORNATA
Sabato 5 settembre 2026
ore 15.00 SÜDTIROL – CATANZARO
ore 17.15 ASCOLI – BENEVENTO
ore 19.30 CARRARESE – EMPOLI
Domenica 6 settembre 2026
ore 15.00 CESENA – MANTOVA
ore 15.00 JUVE STABIA – PISA
ore 15.00 MODENA – AVELLINO
ore 15.00 V. ENTELLA – L.R. VICENZA
ore 17.15 H. VERONA – AREZZO
ore 19.30 CREMONESE – PADOVA
Lunedì 7 settembre 2026
ore 20.30 PALERMO – SAMPDORIA
4a GIORNATA
Venerdì 11 settembre 2026
ore 19.00 EMPOLI – AREZZO
ore 21.00 BENEVENTO – H. VERONA
ore 21.00 PISA – V. ENTELLA
Sabato 12 settembre 2026
ore 15.00 L.R. VICENZA – JUVE STABIA
ore 15.00 PADOVA – ASCOLI
ore 15.00 SÜDTIROL – MODENA
ore 17.15 CATANZARO – CARRARESE
ore 19.30 CESENA – CREMONESE
Domenica 13 settembre 2026
ore 15.00 AVELLINO – PALERMO
ore 17.15 MANTOVA – SAMPDORIA
5a GIORNATA
Venerdì 18 settembre 2026
ore 20.30 JUVE STABIA – CESENA
Sabato 19 settembre 2026
ore 15.00 CARRARESE – BENEVENTO
ore 15.00 CREMONESE – V. ENTELLA
ore 15.00 PALERMO – PADOVA
ore 17.15 SAMPDORIA – CATANZARO
ore 19.30 ASCOLI – AVELLINO
Domenica 20 settembre 2026
ore 15.00 AREZZO – SÜDTIROL
ore 15.00 H. VERONA – L.R. VICENZA
ore 17.15 MANTOVA – PISA
ore 19.30 MODENA – EMPOLI
Foto: sito Serie B