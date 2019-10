Serie B, al via l’11ª giornata: apre le danze Spezia-Chievo. Il programma completo

Archiviato il turno infrasettimanale, la Serie B torna già in campo. Stasera prende il via l’11esima giornata del campionato cadetto: alle ore 21 va in scena l’anticipo del venerdì tra Spezia e Chievo. Di seguito il programma completo di questo turno che si chiuderà lunedì con il posticipo serale Cosenza-Cremonese.

Venerdì 1 novembre

21:00 Spezia-Chievo

Sabato 2 novembre

15:00 Ascoli-Venezia

15:00 Crotone-Perugia

15:00 Livorno-Juve Stabia

15:00 Pescara-Pisa

18:00 Salernitana-Entella

Domenica 3 novembre

15:00 Cittadella-Frosinone

15:00 Pordenone-Trapani

21:00 Benevento-Empoli

Lunedì 4 novembre

21:00 Cosenza-Cremonese

CLASSIFICA: Benevento 21; Crotone 18; Chievo, Empoli 17; Ascoli, Perugia, Cittadella 16; Pordenone, Entella, Salernitana 15; Pisa, Pescara, Frosinone 13; Venezia, Cremonese 12, Spezia 11; Juve Stabia 10; Cosenza 8; Livorno 7; Trapani 6.