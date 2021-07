Serie A, via alle magliette verdi dal 2022-23: influiscono sulla perfetta visione della partita in tv

La Lega Serie A bandisce le maglie verdi: nel nuovo regolamento, pubblicato sul sito ufficiale, si legge infatti un curioso divieto relativo alle divise di gioco. All’Articolo 2, quello riguardante i “colori”, viene specificato il divieto ad utilizzare divise verdi a partire dalla prossima stagione, 2022-23, in ossequio alla chiarezza televisiva: “Dalla stagione 2022/23 è vietato l’utilizzo di divise da gioco di colore verde per i calciatori di movimento”. Un divieto particolarmente curioso se si pensa che in Serie A, ma non solo, ci sono squadre che hanno il verde come colore sociale: basti pensare al Sassuolo o all’Avellino.

Club che hanno come colore sociale il verde. Il problema potrebbe essere al momento per il Sassuolo, che si vedrebbe costretto a cambiare colore della divisa sociale, ma anche l’Avellino, che in passato ha militato tanti anni in massima serie, qualora dovesse tornare in futuro, potrebbe abbandonare la sua tradizionale divisa verde. La stessa Ternana, rossoverde, potrebbe avere qualche problema. Insomma, una decisione non semplice per diversi club.