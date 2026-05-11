Serie A, ufficiali gli orari della 37a giornata: derby di Roma, Juventus, Milan e Como domenica alle 12.30
11/05/2026 | 20:26:29
Svelati gli orari della 37ª giornata di Serie A. Il derby di Roma e le gare di Juventus, Como e Milan, tutte impegnate nella lotta per la Champions League, si disputeranno la domenica alle 12:30. Il Napoli, a seconda del rosultato di stasera contro il Bologna, può giocare alle 12.30 ma in caso di vittoria stasera gli azzurri giocheranno alle 18:00 contro il Pisa.
GLI ORARI DELLA 37ª GIORNATA
Como-Parma, domenica 17 maggio alle 12:30
Genoa-Milan, domenica 17 maggio alle 12:30
Juventus-Fiorentina, domenica 17 maggio alle 12:30
Pisa-Napoli, domenica 17 maggio alle 12:30
Roma-Lazio, domenica 17 maggio alle 12:30
Inter-Verona, domenica 17 maggio alle 15:00
Atalanta-Bologna, domenica 17 maggio alle 18:00
Cagliari-Torino, domenica 17 maggio alle 20:45
Sassuolo-Lecce, domenica 17 maggio alle 20:45
Udinese-Cremonese, domenica 17 maggio alle 20:45
Foto: sito Serie A