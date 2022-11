Serie A, tutti i convocati per il Mondiale: la Juve la più rappresentata. Seguono Inter e Milan

Ieri si è conclusa l’ultima giornata di Serie A, ora la palla passa al Mondiale. Saranno 69 i calciatori della Serie A ad essere impegnati dal 20 novembre al 21 dicembre in Qatar. Al momento, sono 67 i calciatori ad essere convocati con le rispettive nazionali. La Juventus è la squadra più rappresentata con ben 11 calciatori. Seguono Inter e Milan con 6 convocati. Di seguito tutti i convocati della Serie A convocati per i Mondiali 2022, squadra per squadra.

ATALANTA (4)

Marten de Roon (Olanda)

Teun Koopmeiners (Olanda)

Joakim Maehle (Danimarca)

Mario Pasalic (Croazia)

BOLOGNA (2)

Michel Aebischer (Svizzera)

Lucasz Skorupski (Polonia)

CREMONESE (1)

Johan Vasquez (Messico)

EMPOLI

Nessun convocato.

FIORENTINA (5)

Sofyan Amrabat (Marocco)

Nicolás González (Argentina)

Luka Jovic (Serbia)

Nikola Milenkovic (Serbia)

Szymon Zurkowski (Polonia)

HELLAS VERONA (4)

Ajdin Hrustic (Australia)

Martin Hongla (Camerun)

Darko Lazovic (Serbia)

Ivan Ilic (Serbia)

INTER (7)

Marcelo Brozovic (Croazia)

Joaquín Correa (Argentina)

Stefan de Vrij (Olanda)

Denzel Dumfries (Olanda)

Romelu Lukaku (Belgio)

Lautaro Martínez (Argentina)

André Onana (Camerun)

JUVENTUS (11)

Alex Sandro (Brasile)

Danilo (Brasile)

Gleison Bremer (Brasile)

Ángel Di María (Argentina)

Filip Kostic (Serbia)

Weston McKennie (Stati Uniti)

Arkadiusz Milik (Polonia)

Leandro Paredes (Argentina)

Adrien Rabiot (Francia)

Wojciech Szczęsny (Polonia)

Dusan Vlahovic (Serbia)

LAZIO (2)

Sergej Milinkovic-Savic (Serbia)

Matias Vecino (Uruguay)

LECCE

Nessun convocato.

MILAN (7)

Sergino Dest (Stati Uniti)

Charles De Ketelaere (Belgio)

Olivier Giroud (Francia)

Theo Hernandez (Francia)

Simon Kjaer (Danimarca)

Rafael Leao (Portogallo)

Fode Ballo-Touré (Senegal)

MONZA

Nessun convocato.

NAPOLI (5)

Zambo Anguissa (Camerun)

Hirving Lozano (Messico)

Kim Minjae (Corea del Sud)

Mathías Olivera (Uruguay)

Piotr Zieliński (Polonia)

ROMA (4)

Paulo Dybala (Argentina)

Rui Patricio (Portogallo)

Matias Vina (Uruguay)

Nicola Zalewski (Polonia)

SALERNITANA (3)

Dylan Bronn (Tunisia)

Boulaye Dia (Salernitana)

Krzysztof Piątek (Polonia)

SAMPDORIA (3)

Bartosz Bereszyński (Polonia)

Filip Djuricic (Serbia)

Abdelhamid Sabiri (Marocco)

SASSUOLO (1)

Martin Erlic (Croazia)

SPEZIA (2)

Ethan Ampadu (Galles)

Jakub Kawior (Polonia)

TORINO (5)

Sasha Lukic (Serbia)

Vanja Milinkovic-Savic (Serbia)

Nemanja Radonjic (Serbia)

Ricardo Rodriguez (Svizzera)

Nikola Vlasic (Serbia)

UDINESE (1)

Enzo Ebosse (Camerun)