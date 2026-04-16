Serie A, saranno 4 le squadre partecipanti alla Champions League 2026-27

16/04/2026 | 23:27:42

Adesso non ci sono più dubbi, la Serie A si presenterà con 4 squadre alla prossima edizione della Champions League. Non avendo più club in corsa in Europa, l’Italia non può più recuperare terreno sulle nazioni davanti nella classifica annuale della UEFA. Napoli, Inter, Juventus e Atalanta hanno salutato la Champions, dall’Europa League sono uscite Bologna e Roma, la Fiorentina ha salutato la Conference.

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