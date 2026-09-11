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Serie A, prosegue la quarta giornata. Il programma di oggi

12/09/2026 | 00:22:42

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Prosegue la quarta giornata del campionato di Serie A.

Venerdì 11 settembre

  • ore 20.45: Venezia-Fiorentina 2-4

Sabato 12 settembre

  • ore 15.00: Genoa-Frosinone
  • ore 18.00: Lazio-Milan
  • ore 20.45: Atalanta-Cagliari

Domenica 13 settembre

  • ore 15.00: Lecce-Monza
  • ore 18.00: Napoli-Bologna
  • ore 20.45: Sassuolo-Juventus

Lunedì 14 settembre

  • ore 18.30: Torino-Roma
  • ore 18.30: Como-Parma
  • ore 20.45: Inter-Udinese

Foto: sito Lega Serie A