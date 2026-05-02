TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Serie A, prosegue la 35esima giornata. Il programma di oggi

03/05/2026 | 00:05:13

article-post

Continua la 35esima giornata di Serie A, il programma di oggi:

Venerdì 1^ maggio
Pisa-Lecce 1-2

Sabato 2 maggio

  • ore 15.00: Udinese-Torino 2-0
  • ore 18.00: Como-Napoli 0-0
  • ore 20.45: Atalanta-Genoa 0-0

Domenica 3 maggio

  • ore 12.30: Bologna-Cagliari
  • ore 15.00: Sassuolo-Milan
  • ore 18.00: Juventus-Verona
  • ore 20.45: Inter-Parma

Lunedì 4 maggio

  • ore 18.30: Cremonese-Lazio
  • ore 20.45: Roma-Fiorentina

Foto: sito Serie A