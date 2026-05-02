Serie A, prosegue la 35esima giornata. Il programma di oggi
03/05/2026 | 00:05:13
Continua la 35esima giornata di Serie A, il programma di oggi:
Venerdì 1^ maggio
Pisa-Lecce 1-2
Sabato 2 maggio
- ore 15.00: Udinese-Torino 2-0
- ore 18.00: Como-Napoli 0-0
- ore 20.45: Atalanta-Genoa 0-0
Domenica 3 maggio
- ore 12.30: Bologna-Cagliari
- ore 15.00: Sassuolo-Milan
- ore 18.00: Juventus-Verona
- ore 20.45: Inter-Parma
Lunedì 4 maggio
- ore 18.30: Cremonese-Lazio
- ore 20.45: Roma-Fiorentina
Foto: sito Serie A