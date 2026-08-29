Serie A, prosegue la 2a giornata. Il programma di oggi Condividi: 0 0 Condividi 0 0 30/08/2026 | 00:01:05 Aggiungi Alfredo Pedullà tra le tue fonti preferite su Google Prosegue oggi la seconda giornata di Serie A: Il programma: Serie A, 2ª giornata Venerdì 28 agosto Milan-Venezia 2-0 Sabato 29 agosto Fiorentina-Frosinone 0-3 Monza-Udinese 2-3 Sassuolo-Torino 2-1 Juventus-Parma 2-0 Domenica 30 agosto Napoli-Como – 18:30 Cagliari-Inter – 20:45 Lazio-Genoa – 20:45 Lunedì 31 agosto Lecce-Roma – 18:30 Atalanta-Bologna – 20:45 Foto: sito Serie A MOSTRA I COMMENTI