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Serie A, prosegue la 2a giornata. Il programma di oggi

30/08/2026 | 00:01:05

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Prosegue oggi la seconda giornata di Serie A:
Il programma:

Serie A, 2ª giornata

Venerdì 28 agosto

  • Milan-Venezia 2-0

Sabato 29 agosto

  • Fiorentina-Frosinone 0-3
  • Monza-Udinese 2-3
  • Sassuolo-Torino 2-1
  • Juventus-Parma 2-0

Domenica 30 agosto

  • Napoli-Como – 18:30
  • Cagliari-Inter – 20:45
  • Lazio-Genoa – 20:45

Lunedì 31 agosto

  • Lecce-Roma – 18:30
  • Atalanta-Bologna – 20:45

Foto: sito Serie A